Al-Jazeera: Taliban erklærer at krigen er over

Taliban-krigere tok seg søndag inn i presidentpalasset i Afghanistan. Foto: Zabi Karimi / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter å ha tatt kontroll over presidentpalasset i Kabul, erklærer Taliban at krigen i Afghanistan er over, ifølge Al Jazeera.