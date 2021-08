Flere norske ansatte i Kabul er evakuert

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under et pressemøte om situasjonen i Afghanistan før helgen. Foto: Berit Roald / NTB / POOL

NTB

Flere norske ambassadeansatte i Kabul er evakuert ut av Afghanistan natt til mandag, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jeg kan bekrefte at vi i natt har fått evakuert ut norske ansatte. Men vi er midt i en evakueringsoperasjon, og jeg kommer ikke til å gi flere detaljer enn det, sier Eriksen Søreide til NRK.

Hun beskriver situasjonen i Kabul og Afghanistan som uoversiktlig.

– Vi jobber nå på spreng med å få ut alle de vi skal ha ut, sier utenriksministeren.

– Ekstremt krevende

Eriksen Søreide kaller evakueringsarbeidet «ekstremt krevende» og viser til sikkerhetssituasjonen i og rundt Kabul og på byens flyplass.

– Så det er en veldig krevende operasjon, og vi er nå midt i den kanskje mest krevende fasen, sier hun.

Natt til mandag opplyste Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen at det danske forsvaret sent kvelden i forveien hadde evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan. Operasjonen skjedde under «meget vanskelig forhold».

Bramsen fortalte ikke hvor mange som var blitt evakuert. Verken Utenriksdepartementet eller Forsvarsdepartementet i Norge kunne umiddelbart bekrefte opplysningene overfor NTB.

Kaos på flyplassen

I løpet av de siste dagene har en strøm av utlendinger og afghanere forsøkt å komme seg ut av Kabul.

Søndag tok Taliban kontroll over byen, mens president Ashraf Ghani flyktet fra landet. Mandag er det tilsynelatende fullt kaos på flyplassen.

Videoer i sosiale medier viser enorme folkemengder som stormer flyplassen, og amerikanske soldater skal ha avfyrt skudd i luften for å hindre folk fra å ta seg inn på rullebanen.

– Menneskemengden er ute av kontroll. Skuddene ble avfyrt for å få kontroll over kaoset, sier en amerikansk tjenestemann til Reuters.

Flere videoer viser desperate mennesker som tilsynelatende prøver å ta seg inn i parkerte fly og klatrer opp på bygninger på flyplassen.