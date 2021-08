Tyske borgere evakuert fra Afghanistan

Det tyske forsvarets transportfly av typen Airbus A400M sto natt til mandag på flybasen Wunstorf i Hannover-regionen, i påvente av å bli sendt til Afghanistan for å hente hjem tyske borgere. I mellomtiden ble tysk ambassadepersonell evakuert med et amerikansk fly fra Kabul natt til mandag. Foto: Moritz Frankenberg / DPA via AP / NTB

