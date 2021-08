Norge: Konstruktive Venezuela-samtaler

NTB

Helgens første samtaler mellom Venezuelas regjering og opposisjon, tilrettelagt av Norge, har vært konstruktive, opplyser Utenriksdepartementet i Norge.

– Vi kan bekrefte at vi har gjennomført konstruktive møter tilrettelagt av Norge 14. og 15. august, het det i en uttalelse som Utenriksdepartementet publiserte på Twitter natt til mandag.

Representanter fra de to venezuelanske partene skrev fredag under på et dokument der de gikk med på å delta i omfattende samtaler og en forhandlingsprosess tilrettelagt av Norge og med Mexico som vertskap, i Mexico by.

Samtalene antas å dreie seg om å oppheve sanksjoner mot Venezuela og å gjennomføre valg for å forsøke å avslutte den dype politiske og økonomiske krisen i landet.

UD opplyser at partene diskuterte opprettelse av en mekanisme for konsultasjoner med politiske og sosiale aktører for å gjøre prosessen så inkluderende som mulig.

Partene er enige om å møtes igjen fra 3. til 6. september.