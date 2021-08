Trump mener Biden må gå av etter at Taliban har tatt kontroll i Afghanistan

Tidligere president Donald Trump inngikk i fjor en avtale med Taliban om uttrekking av amerikanske styrker. Nå kritiserer Trump sin etterfølger Joe Biden etter at Taliban søndag tok kontrollen over landet. Arkivfoto: LM Otero / AP / NTB

NTB

USAs tidligere president Donald Trump mener etterfølgeren Joe Biden må gå av etter at Taliban har tatt kontrollen i Afghanistan.

– Tiden er inne for Joe Biden til å gå av i unåde for å ha tillatt det som skjer i Afghanistan, sa Trump i en uttalelse søndag.

Trump langet samtidig ut mot Biden på temaer som oppblomstring i koronasmitte, innvandring, økonomi og energipolitikk.

Taliban tok søndag kontroll over Kabul, litt over to uker før 31. august-fristen som Biden hadde satt for å fullføre uttrekkingen av amerikanske styrker fra Afghanistan.

Trump inngikk avtale med Taliban



Uttrekkingen er et resultat av en avtale som Trump inngikk med Taliban i fjor og som opprinnelig ga USA frist til å trekke ut sine styrker innen mai i år.

I bytte skulle Taliban stille opp med en rekke sikkerhetsgarantier, ifølge avtalen.

Biden utsatte fristen for å fullføre uttrekkingen og satte ingen betingelser for uttrekkingen.

Uttrekkingen ville ha vært svært annerledes og langt mer suksessrik dersom Trump fortsatt var president, uttalte Bidens forgjenger.