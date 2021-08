Tusenvis i protest mot Thailands pandemihåndtering

NTB

Flere tusen mennesker protesterte i biler og på sykler i Bangkoks shopping-distrikt søndag mot regjeringens håndtering av koronapandemien.

Ved nattetid var det enkelte sammenstøt mellom politi og demonstranter, etter at demonstrantene skjøt fyrverkeri og kastet prosjektiler for å forsvare seg. Politiet tok i bruk gummikuler, tåregass og vannkanoner mot demonstrantene.

Thailandsk politis bruk av slike våpen har blitt mer og mer vanlig den siste tiden etter at flere demonstrasjoner har brutt ut i kjølvannet av landets verste smitteutbrudd så langt i pandemien.

Overbelastede sykehus og treg vaksinering, kombinert med økonomiske problemer fra flere uker lange nedstenginger, har skapt et stort sinne mot statsminister Prayut Chan-O-Chas administrasjon, og et hovedkrav i protestene er at Chan-O-Cha går av.

Av frykt for smittespredning har demonstrantene tatt i bruk bilkortesjer og kolonner og organisert treff i store veikryss for å tette igjen Bangkoks allerede trafikkfylte gater.

Søndag var det organisert minst tre demonstrasjoner i den thailandske hovedstaden, den største ved byens kjente kjøpesentre, som har stått tomme de siste ukene på grunn av nedstengning.

Så langt er tre personer arrestert i forbindelse med opptøyene, ifølge politiet.

Det har også vært demonstrasjoner i andre thailandske byer, blant annet feriebyen Pattaya og Chiang Mai nord i landet.