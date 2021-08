FNs sikkerhetsråd møtes mandag om Afghanistan

NTB

FNs sikkerhetsråd møtes mandag morgen etter at Norge og Estland ba om et hastemøte for å drøfte utviklingen i Afghanistan.

Utenriksdepartementet bekrefter at Norge og Estland ba om møtet, og FN melder at det vil finne sted mandag morgen i New York.

Tidligere søndag meldte Russland at de også jobbet for å innkalle til møte i Sikkerhetsrådet om Afghanistan.

I forkant av møtet oppfordrer Storbritannias statsminister Boris Johnson Vesten og andre land til å stå sammen, og han advarer mot å anerkjenne Taliban.

– Vi ønsker ikke at noen anerkjenner Taliban, sa han.

– Vi ønsker en felles holdning så langt det overhodet er mulig så vi kan gjøre alt vi kan for å hindre at Afghanistan faller tilbake til å være et arnested for terror, sa Johnson videre.