Kaos i Kabul mens Taliban forhandler om maktoverføring

NTB

Taliban har beleiret Kabul og gått i forhandlinger om en maktoverføring mot løfte om ikke å angripe hovedstaden. I gatene rådet kaos da folk la på flukt.

Mens det kom meldinger om at Taliban og den afghanske regjeringen forhandlet i Kabul om en overgangsregjering, var det flere som tok med seg det de kunne bære i hendene og la på flukt mot flyplassen.

Ifølge den fungerende afghanske innenriksministeren Abdul Sattar Mirzakwal er det klart at det blir en maktoverføring til en overgangsregjering.

Flere arabiske og afghanske medier melder at president Ashraf Ghani er villig til å gi fra seg makten.

– Folk trenger ikke å bekymre seg, byen er trygg. Sikkerheten er garantert, og enigheten er slik at overføringen av makt vil skje på fredelig vis, sier Mirzakwal ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Kaos i gatene

En mann deler ut Taliban-flagg i gatene i Herat for å feire at Taliban har tatt kontroll over store deler av Afghanistan og søndag var i forhandlinger om en maktoverføring. Foto: Hamed Sarfarazi / AP / NTB Les mer Lukk

NRK-korrespondent Yama Wolasmal meldte søndag at det er full panikk i Kabuls gater. Utlendinger forsøker å flykte til flyplassen.

– Det er kaos i gatene og full panikk. Folk vet ikke hvor de skal gjøre av seg. De løper til banker og minibanker for å ta ut pengene sine. Vi hører noen skuddsalver gå av, men det er ikke tegn til kamper, sa Wolasmal til NRK.

– Alle utlendinger er på full fart mot flyplassen. De har sluppet det de har, sa korrespondenten.

Den internasjonale flyplassen er både en vei ut og ett av få sikre områder i Kabul, ettersom det er en stor amerikansk base der. Det er også der det norske feltsykehuset i Kabul ligger.

Talibans plan for Afghanistan

En talsperson for Taliban bekrefter overfor BBC at det er forhandlinger om en fredelig maktoverføring. En talsmann sier at gruppen ønsker at maktoverføringen skal skje innen få dager.

Samtidig opplyser Taliban-talsmenn ifølge Reuters at utlendinger får de neste dagene på seg til å forlate landet.

Dersom de ikke drar, vil de måtte registrere seg ved kontorer Taliban oppretter. Samtidig ber opprørerne afghanske borgere holde seg i ro og ikke flykte fra landet.

Forskjellige Taliban-talsmenn kommer også med drypp om hva slags samfunn gruppen ønsker å skape når den nå etter alle solemerker tar over makten i Afghanistan.

I en uttalelse til BBC lover Taliban at kvinners rettigheter skal bli ivaretatt, tross meldinger fra områder som har falt til Taliban om det motsatte. Jenter som dekker seg til, vil få lov til å gå på skole og studere, og forlate hjemmet uten en mannlig slektning, hevder en Taliban-talsmann.

– Regjering for hele folket

Gruppen skriver også ifølge Al Jazeera at den vil opprette en regjering for hele det afghanske folket.

– Vi ønsker at det neste islamske regimet skal være en ansvarlig regjering som tjenere alle afghanere, skriver gruppen.

Forhandlingene mellom Taliban og regjeringen kom i gang etter at gruppen omringet og beleiret Kabul. Gruppen kontrollerer alle grenseoverganger i Afghanistan og rykket søndag morgen inn mot Kabul fra alle kanter, ifølge innenriksdepartementet.

Flere folk tok med seg det de kunne av eiendeler og dro til den internasjonale flyplassen i Kabul søndag. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB Les mer Lukk

Taliban-ledelsen beordret imidlertid sine styrker til å stanse ved Kabuls porter og ikke bruke vold. Faren for en blodig konflikt i Kabuls gater ser dermed ut til å bli avverget.

Hovedstaden er full av flyktninger fra provinsene som har falt til Taliban så langt i august. Taliban har vært på frammarsj i et tempo som overrasker analytikere og vestlige myndigheter, noe som har drevet flere tusen på flukt til hovedstaden.

– Krevende situasjon

Samtidig pågår det hektisk arbeid for å evakuere personell ved vestlige ambassader i Kabul. Helikoptre og pansrede kjøretøy gikk i skytteltrafikk mellom USAs ambassade og den internasjonale flyplassen søndag.

Også Norge har vedtatt å evakuere sin ambassade. Danmark har meldt at landets ansatte, som deler ambassadekompleks med Norge, er evakuert til flyplassen. Norge har ikke meldt det samme.

– Situasjonen i Afghanistan er svært krevende og uoversiktlig. Vi har nå fullt fokus på sikkerheten til våre ansatte, våre lokalt ansatte afghanere og deres familier. Det har høyeste prioritet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Solberg: Prioriterer ansattes sikkerhet

Statsminister Erna Solberg understreker også i en uttalelse til NTB at situasjonen er krevende.

– Regjeringen og Utenriksdepartementets prioritet nummer én er nå sikkerheten til våre ansatte, våre lokalt ansatte og deres familier, og av den grunn kommer vi ikke til å gi ytterligere kommentarer, sier Solberg.

Eriksen Søreide legger til at hun er i tett kontakt med andre utenriksministre om situasjonen, og at departementet jobber langs mange spor.

– Jeg er veldig bekymret over det høye voldsnivået som en følge av Talibans militære offensiv. Partene må avstå fra vold mot sivilbefolkningen, sier Eriksen Søreide.

Sanitetsstyrke føler seg trygge

Forsvaret opplyser at sikkerhetssituasjonen til den norske sanitetsstyrken fortsatt er god. Det er rundt 40 norske borgere i sanitetsstyrken som driver feltsykehuset ved Kabuls flyplass.

– Sikkerhetssituasjonen er uendret, og de føler seg godt ivaretatt. Nå er også amerikanske styrker på vei inn for å styrke sikkerheten ytterligere, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Forsvaret er blitt anmodet om å bistå i evakueringen av ambassadepersonell i Kabul, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa lørdag til NTB at den militære kapasiteten til sanitetsstyrken kunne bli brukt til dette.

– Vi jobber tett opp mot Utenriksdepartementet vedrørende anmodningen om å bistå i evakueringen, og har god dialog, sier Moen.

Nye erobringer

Søndag erobret Taliban flere nye provinshovedsteder, blant dem Jalalabad, landets femte største by, før Kabul til slutt var helt beleiret.

Det skjedde etter at Mazar-e-Sharif og Maimana lørdag ble erobret etter å ha holdt stand mot Taliban i flere dager.

Mazar-e-Sharif er Afghanistans fjerde største by, og norske styrker var tidligere stasjonert her. Regjeringsstyrkene og mektige lokale krigsherrer var fast innstilt på å klare å forsvare byen, men måtte gi tapt og legge på flukt.

Afghanistans president Ashraf Ghani har så langt kun kommentert beleiringen av Kabul i en kort videotale.

Der sier Ghani at regjeringsstyrker skal sørge for sikkerheten i Kabul.

– Det er vårt ansvar, og vi vil gjøre det på best mulig vis. Enhver som tenker på kaos, plyndring eller tyveri, vil bli møtt med kraft, sier Ghani.