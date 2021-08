Demokratibevegelse i Hongkong oppløses

NTB

Hongkongs demokratibevegelse, som arrangerte storstilte protester for to år siden, sier den oppløses som følge av Kinas innstramming overfor dissidenter i byen.

– Sivilsamfunnet står overfor en enorm utfordring, skrev Civil Human Rights Front i en uttalelse der oppløsningen ble gjort kjent.

Masseprotestene i Hongkong brøt ut i 2019 etter at Beijing ønsket å innføre en ny sikkerhetslov som ville innebære at hongkongkinesere ble utlevert til det kinesiske fastlandet for å bli stilt for retten der.

En rekke av demokratibevegelsens frontfigurer sitter nå fengslet i påvente av rettssaker, mens andre har flyktet til utlandet.