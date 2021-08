Ny varmerekord i Spania – 47,2 grader målt i Cordoba

NTB

Spania satte lørdag en ny, foreløpig varmerekord med 47,2 grader. Rekordmålingen ble gjort i byen Montoro i Cordoba, opplyser landets meteorologiske institutt.

Dersom målingen, som ble gjort lørdag ettermiddag klokken 17.10, blir bekreftet, vil den overstige landets forrige varmerekord på 46,9 grader fra juli 2017.

Den høye temperaturen i Sør-Spania ble målt kun dager etter at det ble målt 48,8 grader på Sicilia. Dersom den målingen bekreftes, er det både ny italiensk og europeisk rekord.

Europas nåværende rekord er fra 1977, da det ble målt 48,0 grader i Aten.

Sør-Europa har nærmest smeltet under sommersolen, og Italia har utstedt et helsefarevarsel for 16 byer. Portugal har advart om at det er «betydelig økt risiko» for skogbranner i tre av fire av landets regioner.