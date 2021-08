Israel tilbakekaller utsending i Polen

NTB

Israel kaller hjem sin utsending i Polen i protest mot en ny lov som hindrer at ofre for holocaust får tilbake sine eiendommer.

Polens president Andrzej Duda signerte lørdag den nye loven som hindrer at folk kan kreve tilbake eiendom som ble konfiskert av det kommunistiske regimet.

Både USA, EU og Israel har protestert mot den nye loven, som setter en foreldelsesfrist på 30 år for å kreve tilbake beslaglagt eiendom, og som blant andre rammer ofrene for holocaust og deres etterkommere.

Israels statsminister Naftali Bennett kaller loven skammelig forakt for minnet om holocaust, og utenriksminister Yair Lapid sier at Polen – ikke for første gang, har vedtatt en umoralsk og antisemittisk lov.

Lapid sier at landets utsending til Polen, en charges d'affaires, kalles hjem til konsultasjoner på ubestemt tid, og at ambassadøren, som er på ferie i Israel, foreløpig ikke returnerer til Warszawa.