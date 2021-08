Mazar-e-Sharif er erobret av Taliban

NTB

Mazar-e-Sharif og Maimana er erobret av Taliban etter å ha holdt stand mot Taliban i flere dager. Samtidig strammes grepet om Kabul.

– De kjører parade gjennom byen på sine kjøretøyer og motorsykler mens de skyter i været for å feire, sier Atiqullah Ghayor som bor ved den berømte blå moskeen i Mazar-e-Sharif.

Byen er Afghanistans fjerde største, der norske styrker var stasjonert i mange år. Regjeringsstyrkene og mektige lokale krigsherrer var fast innstilt på å klare å forsvare den.

Også Maimana, provinshovedstaden i Faryab-provinsen som norske styrker hadde sikkerhetsansvaret for i flere år, falt lørdag, ifølge den lokale folkevalgte Fawzia Raoufi.

Regjeringsstyrkene ga seg først

Abas Ebrahimzada, som er parlamentariker fra Balkh-provinsen der Mazar er hovedstad, sier at regjeringsstyrkene overga seg først. Dermed mistet lokale militser og andre styrker troen på kampen og overga seg de også.

Ebrahimzada sier at krigsherrene Abdul Rashid Dostum og Ata Mohammed Noor, som hadde tusener av krigere under sin kommando, hadde flyktet fra Balkh, og ingen vet hvor de er.

Senere la Noor ut et innlegg på Facebook der han skylder på regjeringsstyrkene, som han sier bare overleverte våpnene og utstyret sitt til Taliban, og at hele overgivelsen var planlagt.

Onsdag fløy president Ashraf Ghani til Mazar-e-Sharif for å prøve å oppildne regjeringsstyrker og militser til å stå imot Talibans beleiring. Han møtte da både Dostum og Noor.

Kontrollerer 20 provinshovedsteder

Taliban har de siste dagene tatt landets tredje og fjerde største byer, Kandahar og Herat, og kontrollerer nå nærmere 25 av landets 34 provinshovedsteder.

I tillegg til Mazar-e-Sharif og Maimana inntok de lørdag også Sharana i Paktika-provinsen, Asadabad i Kunar og Nili i Daykundi-provinsen, den siste etter at det bare ble avfyrt to skudd.

I Sharana meldes det at lokale eldre ledere forsøkte å mekle mellom Taliban og regjeringsstyrkene for å unngå krigshandlinger etter at det brøt ut kamper lørdag morgen.

Nærmer seg Kabul

Samme dag tok Taliban også mesteparten av Logar-provinsen rett sør for Kabul. Etter at distriktet Char Asyab ble inntatt, står de bare 11 kilometer fra hovedstaden Kabul.

I Kabul brer panikken seg, og mange frykter at det bare er dager til Taliban marsjerer inn i byen. På flyplassen er det lange køer av folk som prøver å skaffe seg billetter til hvor som helst i utlandet.

Der kom også de første av 3.000 amerikanske soldater som skal evakuere amerikanske diplomater og afghanere som har jobbet for USA. Lørdag økte president Joe Biden tallet til 5.000.

Biden advarte samtidig Taliban mot å angripe amerikanske interesser. Det vil utløse et kraftig svar, sa han.

Storbritannia, Tyskland og andre land sender også fly og soldater for å hente ut sine diplomater og andre statsborgere, samt tolker og andre lokalt ansatte afghanere.

Makulerer sensitivt materiale

Ansatte på USAs ambassade har fått ordre om å makulere og brenne alt av sensitivt materiale, og helikoptre flyr fram og tilbake mellom flyplassen og USAs ambassadeområde i den grønne sonen.

Situasjonen minner påfallende om da Saigon falt for 46 år siden, og de siste diplomatene ble hentet ut med helikopter fra ambassadetaket mens fortvilte vietnamesere ble etterlatt i støvskyen.

Lørdag holdt Ghani sin første TV-sendte tale etter offensiven der han lovte ikke å oppgi alt som er oppnådd i de 20-årene siden USA veltet Taliban-styret. Få timer senere falt Mazar-e-Sharif.

Ikke interessert i kompromisser

USA fortsetter fredssamtaler med Taliban i Qatar, og det internasjonale samfunnet advarer Taliban om at en regjering som kommer til makten med våpen, blir isolert. Men Taliban virker lite interessert i kompromisser mens de feier inn i by etter by.

Taliban har nå kontroll over det meste av nord, sør og vest i Afghanistan etter en ustoppelig lynoffensiv de siste dagene, og de har inntatt bortimot 25 av landets 34 provinser. Bare noen få provinser i øst og rundt Kabul er fortsatt under regjeringens kontroll.

Mange av byene falt uten kamp etter at regjeringsstyrkene overga seg, og guvernører og andre myndighetspersoner flyktet, og Taliban sitter igjen med store mengder amerikanske våpen og kjøretøyer.