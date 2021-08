Åtte mistet livet da russisk brannfly styrtet i Tyrkia

NTB

Alle åtte om bord mistet livet da et russisk fly som deltok i slukningsarbeid i Tyrkia, styrtet ved Adana sør i landet lørdag.

Ulykken skjedde ved byen Kahramanmaras i nærheten av Adana, opplyser det offisielle tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Det russiske forsvarsdepartementet melder at det var fem russiske soldater og tre tyrkiske offiserer om bord i brannflyet av typen Beriev BE-200 da det styrtet, og at alle har mistet livet.

Tyrkiske redningsmannskaper og russiske etterforskere er sendt til ulykkesstedet. Det private nyhetsbyrået DHA skriver at det innleide russiske flyet deltok i slukning av en skogbrann ved regionen Bertiz.

Flyet styrtet under forsøk på landing på flyplassen ved Adana. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Tyrkia har i sommer vært rammet av de verste skogbrannene i landet på over et tiår. Klimaforskere sier det er liten tvil om at klimaendringer ligger til grunn for heten og brannene i hele det østlige middelhavsområdet.