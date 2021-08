Nyhetsbyrå: Tyskland sender evakueringsstyrker til Kabul

NTB

Den tyske hæren planlegger å sende styrker til Afghanistan for å bistå i evakueringen av tyske borgere og ambassadepersonell, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Evakueringsoppdraget planlegges i all hemmelighet, og det arbeides med å godkjenne at tyske spesialsoldater kan sendes til Afghanistan innen en uke.

Kilder opplyser til DPA at det er bred enighet blant tyske politikere om at et slikt oppdrag må godkjennes.

Det er rundt 100 tyske borgere i Afghanistan som skal få tilbud om evakuering. Blant dem er diplomater og ansatte ved ambassaden. Tyskland planlegger også å evakuere afghanere som har vært ansatt lokalt, men det er ukjent hvor mange dette gjelder.

Tyskland stenger ikke ambassaden, slik for eksempel Norge har besluttet, men reduserer antall personell der til et minimumsnivå.

Samtidig er det hektisk aktivitet i en annen vestlig ambassade i Kabul. Den franske ambassaden er én av bare tre ambassader som fortsatt utsteder visum i Kabul.

Det legges ned en ekstraordinær innsats for å gi afghanske kunstnere, journalister og aktivister visum til Frankrike, opplyser kilder til nyhetsbyrået DPA.