Vil endre straffeloven etter flere tilfeller av «sperm-terrorisme»

Sakene har fått stor oppmerksomhet i Sør-Korea, og nå venter de på en lovendring. Her fra en #MeToo-demoastrasjon i Seoul i 2018.

I Sør-Korea har flere menn som har ejakulert på kvinners eiendeler kun blitt dømt for eiendomsskader. Det vil flere nå gjøre noe med.

I Sør-Korea jobber politikerne nå med å endre eksisterende lover for at «sperm-terrorisme» skal bli en straffbar seksualforbrytelse.

Ønsket om en lovendring kommer etter en rekke kontroversielle domsavgjørelser hvor menn som i hemmelighet har ejakulerte på kvinners eiendeler, kun har blitt dømt for eiendomsskader.

Ejakulerte i kaffetermos til kollega

Det å ejakulere, eller smøre sperm på noens eiendeler har fått navnet «sperm-terrorisme» i Sør-Korea.

De siste årene har flere menn blitt tiltalt for dette, men på grunn av at lovverket ikke har vært dekkende nok, har flere av disse bare blitt dømt for å ha skadet noen andres eiendom.

I 2019 ble for eksempel en mann som hadde ejakulert på en kvinnes sko dømt for å ha skadet kvinnenes eiendom, og bøtelagt 500.000 sørkoreanske won (nærmere 3800 norske kroner).

I mai i år ble en mann dømt til å betale en bot på 3 millioner won (tilsvarende 22.700 norske kroner) for å ha ejakulert i sin kvinnelige kollegas kaffetermos seks ganger i løpet av et halvt år. Også han ble dømt for eiendomsskader da retten mente mannen ødela nytten av termosen.

Må inneholde vold eller trusler

Ifølge sørkoreansk lov må en gjerningsperson utøve vold eller trusler for at forbrytelsen skal anerkjennes som overgrep eller voldtekt. Men også seksuelle overgrep over internett er straffbare.

– Offeret (i kaffetermos-saken) ble seksuelt ydmyket, men det ble ikke ansett som en seksualforbrytelse fordi det ikke ble sett på som direkte fysisk kontakt, sa en lovgiver for det regjerende demokratiske partiet, Baek Hye-ryun til The Guardian.

Baek er en av dem som prøver å endre den nåværende loven.

– Ved å sikte gjerningsmannen for «skade på eiendom», sier man i stedet at handlingene hans krenket kaffetermosen, sier hun.

Bør tolkes fra offerets synspunkt

I forrige måned sendte Baek et endringsforslag til den sørkoreanske nasjonalforsamlingen hvor hun ønsker å utvide omfanget av straffbare seksualforbrytelser til å også omfatte hendelser uten fysisk kontakt som påfører offeret seksuell skam.

Baek mener nemlig seksualforbrytelser må tolkes fra offerets synspunkt.

I enkelte saker har derimot dommerne anerkjent «sperm-terrorisme» som en overgrepshandling uten fysisk kontakt, men ifølge en analyse gjort av Women’s News, har gjerningsmennene i 53 prosent av de nyeste rettssakene fått betingede dommer.

Og av 44 nylige politisaker ble 26 siktet for overgrep, og 17 for skade på eiendom. Dette tyder på forskjellige tolkninger av den eksisterende loven, noe en eventuell lovendring vil være med å forhindre, mener de som kjemper for en ny og oppdatert lov.