Medier: Arsenal forhandler om å kjøpe Ødegaard

Martin Ødegaard er brennaktuell for en overgang til Arsenal. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Arsenal og Real Madrid er i forhandlinger om en permanent overgang for den norske midtbanestjernen Martin Ødegaard (22), skriver blant andre TV 2 og VG.

Ødegaard spilte siste halvdel av forrige sesong på utlån i Arsenal, og nå skal et permanent skifte til London være høyaktuelt.

Nordmannen skrev under for Real Madrid allerede i januar 2015, men har stort sett tilbrakt årene etter det på utlån i diverse klubber.

Arsenal-manager Mikel Arteta har ikke lagt skjul på sin beundring for Ødegaard, og ifølge TV 2 forhandler klubbene nå om en permanent overgang. Ødegaard blir angivelig utelatt fra kamptroppen mot Alaves lørdag fordi man ikke ønsker å risikere en skade på et salgsobjekt.

Også VG og den spanske storavisen AS sitter på de samme opplysningene. Ifølge AS vil overgangen gå i boks snart, og prisen for Ødegaard skal ligge på nærmere 50 millioner euro.