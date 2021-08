Den indonesiske hæren slutter med omstridt «jomfrutest» på kvinnelige rekrutter

Testen var med på å avgjøre moral, mente den indonesiske hæren.

Tirsdag gikk ifølge nyhetsbyrået Reuters forsvarssjefen for den indonesiske hæren, Andika Perkasa, ut og fortalte at de har avsluttet en kontroversiell praksis.

Frem til nå har nemlig den indonesiske hæren gjennomført en såkalt «jomfrutest» på sine kvinnelige rekrutter.

Testen, kjent som «tofingertesten», gikk ut på at sanitetsoffiserer stakk to fingre inn i de kvinnelige rekruttenes vaginaer for å kontrollere om jomfruhinnen fortsatt var intakt. Dette for å avgjøre om de fortsatt var jomfruer.

Det var Insider som først omtalte saken.

Smertefull, pinlig og traumatisk

Ifølge den frivillige organisasjonen Human Rights Watch (HRW) har den indonesiske militæret brukt det HRW beskriver som en «fornærmende, uvitenskapelige og diskriminerende» test i flere tiår.

The Guardian melder at de første testene ble utført på 1960-tallet, og at disse testene ofte også ble utvidet til kvinnene som giftet seg inn i militære familier.

Selv om de som ikke besto testen ikke nødvendigvis ble straffet for det, beskrev ifølge HRW kvinnene testen som smertefull, pinlig og traumatisk.

Nødvendig for å bevise rekruttenes moral

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes det ikke vitenskapelig grunnlag for å bruke jomfruhinnen som et middel for å bevise jomfruelighet.

For å få slutt på praksisen uttalte WHO at utseendet til en jomfruhinne ikke er en pålitelig indikasjon på samleie, og at det ikke finnes en kjent undersøkelse som kan bevise at en kvinne har hatt vaginalt samleie.

Hæren hadde tidligere fastholdt at testen var nødvendig for å bevise en rekrutts moral. Ifølge Jakarta Globe sa blant annet den tidligere forsvarsjefen, general Moeldoko, at det ikke fantes noen andre måte å avgjøre en persons moral på.

Må gjøre de samme undersøkelsene på menn og kvinner

Den praksisen har de nå endret.

Under en telefonkonferanse med høytstående militære offiserer i forrige måned sa forsvarssjef Perkasa at det kun burde utføres medisinske kontroller knyttet til rekruttering og opplæring.

– Det vil ikke foregå [medisinsk] undersøkelser utenfor dette formålet, sa forsvarssjef Perkasa, ifølge The Guardian.

– Det er ting som ikke er relevante ... Og [vi] kan ikke gjøre den typen undersøkelser lenger. Vi må gjøre de samme undersøkelsene på kvinnelige rekrutter som vi gjør på de mannlige.