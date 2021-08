USA anbefaler tredje dose til folk med svekket immunforsvar

NTB

USAs legemiddeltilsyn FDA mener at folk som har gjennomgått organtransplantasjon og andre immunutsatte kan få bedre beskyttelse av en tredje vaksinedose.

Kunngjøringen gjelder for flere millioner amerikanere som er særlig sårbare etter å ha gjennomgått organtransplantasjon, visse kreftformer og andre sykdommer. I flere andre land, blant annet Frankrike og Israel, har lignende anbefalinger blitt gitt.

Det er vanskeligere for vaksinene å styrke immunresponsen om immunsystemet er svekket av enkelte legemidler eller sykdommer. Det betyr at disse pasientene ikke alltid får den samme beskyttelsen som andre – og enkelte studier antyder at det, i det minste for noen, kan være en løsning med en tredje vaksinedose.

– Dette handler om å sikre at våre mest sårbare er bedre beskyttet mot covid-19, sa sjef Rochelle Walensky for smittevernbyrået CDC før kunngjøringen.

Anbefalingen gjelder bare for denne høyrisikogruppen, som utgjør om lag 3 prosent av den amerikanske befolkningen, og åpner ikke for å gi såkalte boosterdoser til den bredere befolkningen.

USAs smitteverntopp Anthony Fauci sa torsdag at man ennå ikke har konkludert med at en tredje dose er nødvendig for andre, slik som eldre, dersom beskyttelsen synker under et visst nivå.

Fauci sa også på torsdagens koronabrif at det er ventet at flere barn blir smittet etter hvert som deltaviruset sprer seg. Men det er ennå ikke klart om barn blir sykere av deltaviruset.

Rochelle Walensky i CDC sier at den beste måten å beskytte sine uvaksinerte barn på, er å bli vaksinert selv.