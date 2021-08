Britney Spears' far trekker seg fra formynderskapet, men ikke helt ennå

NTB

Jamie Spears, faren til popstjerna Britney Spears, har gått med på å trekke seg som verge for datteren. Det er imidlertid uklart når.

TMZ , som sprakk nyheten, viser til rettsdokumenter der Jamie Spears (69) sier at han «ikke tror at en offentlig kamp med sin datter om hans tjenester som hennes verge vil være i hennes beste interesse».

– Selv om han bestrider den uberettigede begjæringen om å fjerne ham som verge, har Jamie Spears til hensikt å samarbeide med domstolen og datterens nye advokat for å forberede en ordnet overgang til en ny verge, sier advokaten hans i rettsdokumentene TMZ siterer.

Farens avgang vil ikke påvirke formynderiets kontroll over popstjerna.

Det er ikke satt noen frist for når faren trekker seg i dokumentene. Først må domstolen konkludere i flere spørsmål, blant annet en juridisk gjennomgang av popstjernens økonomi, som har blitt forsinket i flere måneder grunnet oppstyret rundt vergemålet og farens rolle i det.

Formynderordningen har styrt Britney Spears' (39) personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. I slutten av juli ble det gått til sak for å få fjernet faren som verge og få ham erstattet med en uavhengig regnskapsfører.

I to rettshøringer i midten av juli ba Britney Spears om at faren ble fjernet som verge, noe hun ikke fikk gjennomslag for. 39-åringen fikk imidlertid da innvilget retten til å hyre sin egen advokat i formyndersaken.

– Vi er glade, men ikke nødvendigvis overrasket over at Spears og hans advokat endelig innser at han må gå, skiver Britney Spears 'advokat Mathew Rosengart i en uttalelse til TMZ.

Kampen mot formynderskapet har ført til protester fra «Free Britney»-bevegelsen i USA og andre land.