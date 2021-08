WHO ber Kina om data om de første coronatilfellene

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer Kina til å dele rådata om de første tilfellene av covid-19 høsten 2019.

WHO sier at de trenger tilgang til alle relevante data for å kunne undersøke teorien om at covid-19 kom fra et laboratorium i Kina.

– Neste serie med studier inkluderer grundigere gransking av rådata fra de første tilfellene og serum fra mulige tidlige tilfeller i 2019, sier WHO om den videre granskingen.

WHO understreker at det er rutine å be alle land, inkludert Kina, om data og ny testing av prøver for å finne opprinnelsen til viruset.

WHO viser til at Kina har anklaget organisasjonen for å være under politisk press når det gjelder undersøkelser av virusets opprinnelse.