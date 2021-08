Frankrike har stanset deportasjoner til Afghanistan

NTB

Frankrike har stanset utvisninger av afghanere som har fått avslag på asylsøknader, bekrefter regjeringen. Årsaken er den forverrede sikkerhetssituasjonen.

Innenriksdepartementet opplyser til nyhetsbyrået AFP torsdag at den nye praksisen ble innført tidlig i juli. Også Tyskland og Nederland har satt deportasjonene til Afghanistan på pause.

Afghanere sto i 2020 for brorparten av asylsøknader i Frankrike, med 8.886 søknader.

21. juli ble det kjent at Norge har midlertidig stanset tvangsreturer til Afghanistan. Det skjedde etter at Kabul-regjeringen ba Europa innstendig om å stanse returene i tre måneder som følge av de voldsomme kampene i landet. Taliban-opprørere erobret torsdag sin tiende provinshovedstad på under en uke.