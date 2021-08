Israel trapper opp coronatesting av barn

En helsearbeider coronatester et barn på et testsenter i Tel Aviv tidligere denne uka. Magen David Adom har åpnet 120 hurtigtestsentre over hele Israel. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

NTB

Israel vil fra neste uke kreve coronatesting av barn ned i treårsalderen før adgang til blant annet skoler, svømmebassenger, biblioteker og hoteller.

Smitten fortsetter å øke i Israel på tross av god vaksinasjonsdekning i den voksne befolkningen.

Onsdag registrerte Israel 5.946 nye smittetilfeller. Samtidig økte antall alvorlig syke koronapasienter til 421, det høyeste på seks måneder.

Torsdag opplyser statsminister Naftali Bennett at staten vil finansiere ubegrenset koronatesting av barn i alderen 3 til 11 år fra onsdag neste uke.

Fra før må alle over 12 år vise et såkalt grønt pass som bekrefter at de er beskyttet eller har testet negativt siste døgn, for å få adgang til de aller fleste offentlige og private institusjoner.

Over 58 prosent av Israels 9,4 millioner innbyggere er fullvaksinert. Over 600.000 personer over 60 år har fått en tredje dose, og neste uke kan ordningen bli utvidet til folk i 40- og 50-årene, melder Haaretz.

Koronatesting av personer over 12 år som ikke er vaksinert, vil ikke lenger dekkes av staten.