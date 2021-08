USAs militære frykter Kabul i Taliban-hender innen 90 dager

Fortsetter Taliban fremrykningen, vil de isolere Afghanistans hovedstad innen 30 dager og erobre den innen 90, sier en forsvarskilde til Reuters.

Islamistgruppen Taliban har hatt enorm fremrykning de siste månedene, spesielt etter at USAs styrker begynte å trekke seg ut. Taliban er i stand til å isolere hovedstaden Kabul, som har 4,3 millioner innbyggere, innen 30 dager, og erobre den innen 90 dager.

Det sier en kilde i det amerikanske forsvaret til Reuters.

– Imidlertid er ikke dette avgjort, afghanske sikkerhetsstyrker kan reversere dette dersom de gjør mer motstand, sier kilden.

Ifølge BBC er minst halvparten av distriktene i Afghanistan under kontroll av Taliban, inkludert store byer som Kunduz (rundt 350.000 innbyggere), Taloqan (250.000), Puli Khumri (240.000), Sheberghan (190.000), Farah (125.000), med flere.

Afghanistans nest største byer Kandahar (600.000), Herat (560.000) og Mazar-i-Sharif (470.000), er enn så lenge under myndighetenes kontroll.

Biden viker ikke

Imidlertid lar ikke USAs president Joe Biden seg affisere av situasjonen. Han understreker at USA fortsatt bidrar med luftstøtte og sørger for at afghanske regjeringssoldater får betalt, ammunisjon og mat. Men:

– Afghanske ledere må stå sammen. De må ville kjempe, kjempe selv, kjempe for nasjonen sin, sier han ifølge France24.

Talsmannen for forsvarsministeren, John F. Kirby, supplerte med å si at USAs støtte er ikke noe erstatning for lederskap på bakken og ga inntrykk av at afghanere må ta seg sammen.

– Vi kommer til å støtte dem fra lufta, der det er mulig. De har en luftstyrke, det har ikke Taliban. De har moderne våpen og organisasjon, Taliban har ikke det. De er i overtall, det er ikke Taliban. De har fordelene, nå er tiden inne til å bruke dem, sa Kirby.

Artikkelen fortsetter under kartet

Kartet viser områder kontrollert av Taliban fra april til august 2021. Les mer Lukk

Kontrollerer grenseoverganger

Taliban kontrollerer også flere grenseoverganger mot Pakistan, Iran Turkmenistan og Tadsjikistan. Dette har gjort Russland og nabolandene urolige. Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu sier til Tass at Russland kommer til å ha jevnlige øvelser sammen med Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan mot den afghanske grensen.

Den russiske militærbasen i Tadsjikistan har nylig blitt styrket med nytt materiell, deriblant snikskytterrifler, flammekastere med lengre rekkevidde og portable bakke-til-luft raketter av typen «Verba».

Artikkelen fortsetter under bildet

Stillbilde av en video som skal være fra Farah, der Taliban drar en kropp av en mann etter seg. Les mer Lukk

Bekymret for asylbølge



I EU har i alle fall seks land - Østerrike, Danmark, Belgia, Nederland, Hellas og Tyskland – sendt bekymringsmeldinger til EU-kommisjonen der de frykter en repetisjon av migrantkrisen i 2015-2016.

De insisterer på at EU må forhandle om at det fortsatt blir mulig å sende migranter tilbake til Afghanistan, skriver Reuters og France24. 4,6 millioner afghanere er allerede fordrevet fra sine hjem, flesteparten av dem i nærområdene. 570.000 har søkt asyl i EU siden 2015.

Anklager mot Pakistan

Flere gir nabolandet Pakistan en stor del av skylda for at Taliban er i stand til store offensiver. Offisielt har pakistanske myndigheter kontinuerlig nektet at de støtter Taliban. Likevel dukker det opp historier om for eksempel falne og sårede Taliban-krigere som fraktes over grensen til Pakistan for begravelser og behandling på pakistanske sykehus.

– Jeg kan si åpent til afghanere, at denne krigen er ikke mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Det er Pakistan sin krig mot den afghanske nasjonen. Taliban er deres ressurs og tjener, sier Ismail Khan, en krigsherre i Herat, som prøver å bekjempe Taliban, til Associated Press.

Bildet viser en menneskemengde med Taliban-flagg den 14. juli, på vei mot grenseovergangen mot Pakistan, Chaman. Les mer Lukk

Gir USA skylda

En anonym sikkerhetskilde fra Pakistan forteller til AP at sympatiene for Taliban startet da USA støttet det å motivere afghanere til jihad på 1980-tallet for å jage ut sovjetere, «de gudløse kommunistene», ut av landet, men at Pakistan prøver å stanse smuglingen til Afghanistan.

Den pakistanske presidenten, Imran Khan, er på sin side frustrert over det han mener er amerikansk støtte til India, som Pakistan har store diplomatiske utfordringer mot, og finner Pakistan kun nyttig for å «rydde opp i rotet» i Afghanistan, som USA skapte selv.