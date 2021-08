Rekordhøy smitte i Finland

NTB

Finland har påvist 1.024 nye smittetilfeller, det høyeste tallet på ett døgn hittil i pandemien. Koronatiltakene skjerpes i hovedstadsregionen.

Landet med 5,5 millioner innbyggere har hittil registrert over 115.000 smittetilfeller og 995 koronarelaterte dødsfall.

Deltavarianten står for over 90 prosent av de nye smittetilfellene, opplyser det finske folkehelseinstituttet THL torsdag.

– I en situasjon der vaksinedekningen fortsatt er ufullstendig, og mange mennesker bare har fått én dose eller ingen i det hele tatt, er risikoen for alvorlig infeksjon til stede, sier Pasi Pohjola i helsedepartementet.

– Derfor vedvarer restriksjonene.

Fra 20. august begrenses antall deltakere på arrangementer til 25 personer innendørs og 50 utendørs i Helsingfors-regionen.

Finland ligger etter mange EU-land i vaksineringen, og bare 40 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Delvis forklares dette med at myndighetene har fastsatt et intervall på tre måneder mellom de to dosene for at flest mulig skal få første dose tidligst mulig. Over 82 prosent har fått minst én dose.

De aller fleste av de nye smittetilfellene er påvist hos unge, uvaksinerte mennesker. Også antall sykehusinnleggelser øker, melder Reuters. Selv om antallet er lavere enn i de foregående smittebølgene, er byrden fremdeles vanskelig å bære for helsevesenet, advarer THL.

For en uke siden la statsminister Sanna Marin fram planer om å starte vaksinering av 12-16-åringer. Samtidig vil regjeringen kreve vaksinasjonsbevis ved besøk på restauranter og underholdningstilbud.