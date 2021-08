Hviterussiske journalister får mediepris av Fritt Ord

NTB

Fem hviterussiske journalister og medieinstitusjoner får Fritt Ords Free Media Awards for 2021.

Presseprisene, som er øremerket journalister og medier i Øst-Europa, går i år til journalisten Katsiaryna Barysevitsj, nyhetsportalen Tut.by, medieorganisasjonen The Belarus Association of Journalists (BAJ), journalisten Natallja Lubnewskaja og journalisten Katsiaryna Andrejeva sammen med fotografen Darja Tsjultsova.

De fem mottakerne får prisen for sitt mot til å undersøke, dekke og dokumentere det siste årets politiske kriser i Hviterussland.

Dramatisk år

Juryen som har valgt prisvinnerne, skriver i en pressemelding: «Vi gir alle presseprisene til hviterussiske journalister og medier for deres enestående arbeid og mot gjennom dette dramatiske året.

Ifølge The Belarusian Association of Journalists (BAJ) arresterte myndighetene i fjor 480 journalister, som til sammen har tilbrakt 1.200 dager i fengsel.

Fengslede prisvinnere

– At noen av prisvinnerne er blitt fengslet, illustrerer de alvorlige konsekvensene som i dag rammer hviterussiske borgere som kjemper for sosiale rettigheter, ytringsfrihet og demokrati, sier Knut Olav Åmås, direktør for Stiftelsen Fritt Ord.

Stiftelsen Fritt Ord tildeler presseprisene i samarbeid med tyske ZEIT-Stiftung.