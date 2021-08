Taliban skal ha erobret provinshovedstad 15 mil fra Kabul

NTB

Taliban har tatt kontroll over provinshovedstaden Ghazni, 15 mil fra Afghanistans hovedstad Kabul, opplyser provinsrådets leder.

– Taliban tok kontroll over kjerneområdene i byen: Guvernørens kontor, politihovedkvarteret og fengselet, forteller provinsrådets leder Nasir Ahmad Faqiri til nyhetsbyrået AFP torsdag.

Ghazni blir den tiende provinshovedstaden Taliban har erobret siden fredag i forrige uke.

Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn og har i underkant av 200.000 innbyggere. Byen ligger strategisk til på hovedveien mellom Afghanistans hovedstad Kabul og Talibans tidligere hovedsete Kandahar.

Tidligere sa en talsmann for guvernøren i Ghazni at byen ble angrepet fra flere kanter. Onsdag opplyste provinsrådet i Ghazni at regjeringsstyrkene fortsatt hadde kontroll over etterretningens hovedkvarter.