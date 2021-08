Amnesty: Fredelige demonstrasjoner er knapt mulig i Russland

NTB

Russiske myndigheters inngrep mot forsamlingsfriheten har blitt så store at det nesten er umulig for folk å demonstrere på noe vis, ifølge Amnesty.

– Myndighetene i Russland har undergravd retten til fredelige demonstrasjoner ved å bruke stadig mer inngripende lover, samt hardhendte politimetoder og straffeforfølging for å kneble fredelig opposisjon, heter det i rapporten «Russia: No Place for Protest».

I rapporten beskrives inngrep mot fredelige demonstrasjoner, som ifølge Amnesty International begynte med strengere lovverk i 2004 og har skutt fart de siste årene.

– Et resultat er at fredelige gateprotester nå blir ansett som en forbrytelse av myndighetene – og som en heltemodig handling av de russerne som fortsatt mener de har retten til å demonstrere, sier Amnestys Russland-observatør Oleg Kozlovskij.