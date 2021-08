Discovery ber Polen skrote medielov

NTB

Amerikanske Discovery ber Polens president og overhuset i nasjonalforsamlingen om å stanse en medielov kritikerne mener vil innskrenke mediefriheten i landet.

Loven, som ble vedtatt i underhuset i nasjonalforsamlingen onsdag, vil hindre at selskap utenfor EØS har en kontrollerende aksjepost i polske medieselskaper. I praksis betyr det at amerikanske Discovery må selge sin majoritetsandel i TVN, som er et av Polens største private TV-nettverk og som har hatt en kritisk nyhetsdekning av regjeringen.

I en uttalelse fra Discovery heter det at selskapet er «ekstremt bekymret» for utviklingen, men at de er standhaftige i sitt «forsvar av rettighetene til det polske folk og TVN». Videre heter det at medieloven «er et angrep på grunnleggende demokratiske prinsipper om ytringsfrihet og mediefriheten, og er direkte diskriminerende mot TVN og Discovery».

Selskapet ber overhuset i den polske nasjonalforsamlingen og president Andrzej Duda om å ikke godkjenne loven.

– Polens framtid som et demokratisk land på den internasjonale arenaen, og dets kredibilitet for investorer avhenger av dette, heter det i uttalelsen.