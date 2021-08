Kakebit fra Charles og Dianas bryllup solgt for over 20.000 kroner

Kakestykket er dekket av et marsipanlag og pyntet med Windsor-slektens våpenskjold i gull, sølv, rødt og blått. Foto: Claire Hayhurst/PA via AP / NTB

NTB

Et 40 år gammelt kakestykke fra bryllupet til britiske prins Charles og lady Diana er solgt på auksjon for 1.850 pund, som tilsvarer drøyt 22.700 kroner.

Kakestykket er dekket av et marsipanlag og pyntet med Windsor-slektens våpenskjold i gull, sølv, rødt og blått. Bryllupet var 29. juli 1981.

Stykket ble gitt til Moya Smith, som var medlem av dronningmorens hudholdning i Clarence House. Hun oppbevarte det i en kakeboks med en håndskrevet beskjed på lokket: Behandles med forsiktighet – bryllupskaken til prins Charles & prinsesse Diana.

Smiths familie solgte det til en samler i 2008, men det har igjen blitt auksjonert bort. Kakestykket ble auksjonert bort på et auksjonshus i Cirencester i Gloucestershire, og det var ventet at det ville gå for mellom 300 og 500 pund.

Det var en kjøper fra Midtøsten som over nettet vant budrunden og stakk av med kakestykket.

– Det ser ut til å få mye større oppmerksomhet enn da vi solgte et Charles og Diana-takkekort for 13 år siden, sier auksjonarius Chris Albury.

Han sier kakestykket er i utmerket stand, men anbefaler ikke at det spises.