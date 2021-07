Millioner av amerikanere kan bli hjemløse

En undersøkelse i begynnelsen av juli tydet på at 3,6 millioner amerikanere risikerer å bli kastet ut fordi de ikke har klart å betale husleia. Her demonstrerer aktivister i Boston fredag med krav om at forbudet mot utkastelser blir forlenget. Foto: Michael Dwyer / AP / NTB

NTB

Flere millioner amerikanere risikerer fra søndag av igjen å bli hjemløse dersom et midlertidig forbud mot å kaste ut leietakere utløper.

President Joe Biden har sagt at en høyesterettskjennelse hindrer ham i å forlenge forbudet som har rådet de siste elleve månedene. Han har i stedet bedt Kongressen ta grep, noe som har satt sinnene i kok blant flere av Bidens demokratiske partifeller.

Over 3,6 millioner amerikanere står i fare for å bli kastet ut fordi de ikke har råd til husleia, ifølge en fersk undersøkelse.

Republikanere har motsatt seg demokraters forsøk på å forlenge forbudet mot utkastelse til midten av oktober. Dermed tok Representantenes hus sommerferie fredag uten å forlenge forbudet som dermed utløper 1. august.

Skuffet over Biden

I Kongressen ble mange demokrater rystet over at Biden ikke ville utfordre høyesterettskjennelsen, og at han kunngjorde dette få dager før ordningen utløp.

– Vi trodde Det hvite hus bestemte, sier demokraten Maxine Waters til CNN.

Cori Bush og flere andre progressive demokrater overnattet utenfor kongressbygningen i protest og kritiserte egne partikolleger for manglende handling.

– Vi er få timer unna å en boligkrise som kunne vært avverget, sier senator Elizabeth Warren.

– Vi har verktøyene, og vi har pengene. Det vi trenger, er tid, tilføyer hun.

Flere millioner lever i uvisse

Milliarder av dollar som er bevilget for å beskytte leietakere som ikke har råd til å betale husleia under pandemien, står fortsatt ubrukt.

Blant dem som risikerer å bli kastet ut, er Terriana Clark. Hun bodde i bilen sin sammen med mannen og to stebarn store deler av fjoråret, før hun fikk seg en lærerjobb og en leilighet i Harvey i Louisiana.

Nå er 27-åringen igjen arbeidsledig og sliter med å betale leia, forteller hun til The New Orleans Advocate. Hun søkte om støtte fra et lokalt hjelpeprogram for fire måneder siden, men venter ennå.

Lenger nord, i Michigan, ligger også Mary Hunt på etterskudd med leia på husvogna hun bor i. Hun kjører drosje for minstelønn, men har vært syk med covid-19. Hunt har allerede fått varsel om utkastelse og vet ikke hva hun skal gjøre verken med sine eiendeler, eller sine fem katter og en hund.

– Hvis jeg mister denne boligen, så blir de med meg i bilen. Og folk kan tro at jeg er et dophue, men jeg gir ikke slipp på familien min, sier hun om kjæledyrene.

Innført av helsemyndighetene

Forbudet mot utkastelser ble innført av smittevernsenteret CDC som et koronatiltak for å hindre ytterligere smittespredning blant hjemløse.

Kongressen har bevilget over 400 milliarder kroner i føderal boligstøtte til delstatene under pandemien, men mye av pengene har ikke blitt overført. Biden har bedt lokale myndigheter ta grep for umiddelbart å utbetale midlene til huseiere og leietakere.

Det hvite hus har sagt at Biden helst skulle ha forlenget utkastelsesforbudet mens deltavarianten fortsetter å spre seg i USA. Men han må også ta hensyn til at dersom han utfordrer høyesterett, vil det kunne resultere i en kjennelse som begrenser regjeringens mulighet til å håndtere fremtidige folkehelsekriser.