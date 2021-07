Ansatte streiker etter seksuell trakassering-søksmål

Spillprodusenten er i hardt vær etter at staten California saksøkte selskapet for seksuell trakassering og diskriminering.

Etter at staten California saksøkte spillprodusenten Activision Blizzard for seksuell trakassering og diskriminering, har tusenvis av ansatte streiket og demonstrert.

I forrige uke saksøkte staten California spillprodusenten Activision Blizzard for seksuell trakassering og diskriminering.

Activision Blizzard står bak populære spill som World of Warcraft, Call of Duty og Candy Crush.

«Guttastemning»

Det er Californias «Department of Fair Employment and Housing» som har saksøkt Activision Blizzard, skriver NRK. Departementet har etterforsket spillprodusenten i to år.

Ifølge departementet er bedriften en barnslig arbeidsplass, preget av «guttastemning», hvor kvinnelige ansatte blir utsatt for trakassering fra både sjefer og medkolleger. Det påstås også at mannlige ansatte vitser om voldtekt og drikker alkohol på arbeidsplassen.

I søksmålet beskrives arbeidsplassen som en «hekkeplass» for trakassering og diskriminering mot kvinner, hvor kvinnelige ansatte er konstante mål for seksuell trakassering, både i form av fysiske tilnærmelser og uønskede kommentarer.

Søksmålet beskriver også en hendelse hvor en tidligere kvinnelig ansatt tok sitt eget liv etter et forhold med sin mannlige sjef. Før dødsfallet skal mannlige kolleger ha delt nakenbilder av henne.

Dette skal ledelsen ha unngått å registrere hendelsen internt.

Det hevdes også at kvinner, som utgjør 20 prosent av de ansatte, skal ha fått betalt mindre enn menn for likt arbeid.

Benektet anklagene

På sine egne hjemmesider beskriver Activision Blizzard seg som en inkluderende arbeidsplass, der ulikheter verdsettes og ønskes velkommen.

Som svar på søksmålet ga selskapet ut en egen uttalelse via videospill-bloggen Kotaku. I uttalelsen tok spillprodusenten avstand fra anklagene i søksmålet, og kalte påstandene uansvarlige. De skrev også at Californias myndigheter bommer helt med søksmålet, og lover å motbevise alt sammen i retten

De mener også at det er forkastelig av departementet å dra inn den ansatte som tok sitt eget liv. Dette har ifølge selskapet ikke noe med søksmålet å gjøre.

Ansatte streiker

Selskapets egne ansatte har derimot ikke samme syn på saken.

Onsdag denne uken streiket tusenvis av ansatte i solidaritet med kollegaer som har stått frem med historier om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

Tusenvis av ansatte streiket denne uka og protesterte mot selskapets svar på søksmålet fra staten California.

De ansatte var heller ikke fornøyd med hvordan ledelsen reagerte på søksmålet, og krever at de rydder opp.

De krever for eksempel at kvinner og andre minoritetsgrupper blir behandlet skikkelig, og ber om nye retningslinjer rundt rekruttering og ansettelser. De ønsker også en slutt på tvungen megling når ansatte rapporterer dårlig oppførsel blant kollegaer.

Børsfall førte til beklagelse

Administrerende direktør Bobby Kotick lover endringer etter at selskapet opplevde et børsfall på grunn streiken og historiene som har kommet frem i etterkant av søksmålet.

At flere ansatte sto frem med forferdelige historier og den varslede streiken førte til et børsfall for Activision Blizzard.

Da skal toppsjef Bobby Kotick ha tatt tak. I et åpent brev til investorene lover han blant annet en grundig gjennomgang av rutiner og at de skal støtte opp om de ansatte.

– Jeg ønsker å erkjenne og takke alle de som har stått frem før og i løpet av de siste dagene. Jeg setter stor pris på motet deres. Hver stemme teller, og vi kommer til å gjøre en bedre jobb med å høre etter nå og i fremtiden. Våre opprinnelige svar på disse problemene som vi står overfor sammen, og på bekymringene deres, var ganske enkelt tonedøve, skriver Kotick i brevet.

Activision Blizzard har i lys av dette lovt å implementere ting som fellesmøter der ansatte kan få snakke fritt om problemer, og at samtlige anklager fra ansatte skal granskes skikkelig. I tillegg lover de at folk i lederstillinger skal evalueres og at prosessen rundt ansettelser skal justeres.

Fjerner upassende referanser i World of Warcraft

Den siste uka har også både ansatte og spillere påpekt at enkelte figurer, oppdrag og annet i spill som for eksempel World of Warcraft er oppkalt etter folk som skal ha trakassert og diskriminert andre. Dette vil nå fjernes.

World of Warcraft-teamet skriver i en egen uttalelse på Twitter at de har lyttet til tilbakemeldingene fra fansen, og at referanser som ikke er passende for spillverdenen vil bli fjernet.

– Vi vet at dersom vi skal gjenoppbygge tillit, er vi nødt til å gjøre oss fortjent til det gjennom våre handlinger i de kommende ukene og månedene. Men vi går fremover med viten om at vi deler den samme visjonen som spillersamfunnet vårt, om å skape en plass der folk av alle kjønn, etnisiteter, legninger og bakgrunner kan trives og være stolte over å kalle et hjem, står det i uttalelsen.