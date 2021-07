Forskere: Dersom verdenssamfunnet kollapser, bør du flytte hit

Svaret forskerne nå enes om, er at New Zealand og Island er landene hvor mennesker har de beste odds for å overleve dersom den globale verdensorden skulle bryte sammen. Foto: BBC Earth

Skulle de dystreste spådommer slå til, er det få steder å gjemme seg og søke trygghet. Nå har forskere konkludert med hvor du har størst sjanse for å overleve hvis alt går ad undas.

Sjelden har truslene mot menneskeheten vært større enn akkurat nå.

Jorden har overlevd ulike prøvelser, kriser og katastrofer i nærmere fem milliarder år. I menneskehetens tidsalder har istider kommet og gått, store kriger har blitt utkjempet og krevd titalls millioner liv, hungersnød har drevet utallige på flukt, og sykdommer og pandemier har kostet mange mennesker livet.

Hva hvis et nytt ragnarokk og worst case-scenario slår til?



Nå er det andre trusler som menneskeheten står overfor.

Først og fremst er det den globale oppvarmingen som setter planetens tåleevne på prøve. Flere tiår med utslipp og forurensning er i ferd med å kvele livsgrunnlaget flere steder i verden. Isbreer smelter og havnivået stiger.

Stadig mer avanserte våpen, massiv opprustning og større internasjonal ustabilitet kan få skjebnesvangre følger hvis verdens ledere velger krig.

Skulle verden rystes av et nytt ragnarokk, og worst case-scenario slå til, så er gode råd dyre. Med en mer globalisert verden hvor alt henger sammen og er tettere sammenvevd enn noensinne, kan det bli vanskelig for de fleste å unnslippe konsekvensene.

(Artikkelen fortsetter under video).

Video: Havforskere frykter masseutryddelse: – 60 prosent av fiskeartene kan stå i fare

Your browser doesn't support HTML5 video. Havforskere frykter masseutryddelse: – 60 prosent av fiskeartene kan stå i fare Les mer Lukk

Beste odds for å overleve

Med dette bakteppet har en gruppe forskere ved Institut for Global bæreevne ved Anglia Ruskin University i britiske Cambridge forsøkt å kartlegge hvor i verden det vil være størst sannsynlighet for å kunne ha et godt liv hvis den globale samfunnsorden bryter sammen.

Svaret forskerne nå enes om, er at New Zealand og Island er landene hvor mennesker har de beste odds for å overleve, skriver The Guardian. På plassene etter New Zealand og Island, kommer landene Irland, Tasmania og Storbritannia.

Begrunnelsen for konklusjonen og rangeringen er at øyer med et temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetninger for å klare seg i dype kriser.

– Vi har vært heldige at det ikke har rammet samtidig

Forskerne tok utgangspunkt i at verden blir rammet av en voldsom finanskrise, ødeleggende klimaforandringer eller en enda verre helsekrise enn coronapandemien. Og et scenario hvor verden rammes av alle de kritiske faktorene på én gang.

– Vi har vært heldige at det ikke har rammet samtidig. Det er ingen grunn til å tro at det ikke kan skje i løpet av ett år, sier professor Aled Jones til The Guardian.

Studien har også sett på landenes evne til å dyrke matvarer, beskytte sine grenser mot uønsket innvandring og opprettholde et velfungerende strømsystem og produksjonsnivå.

Milliardærer kjøper eiendom i New Zealand



Forskerne advarer nå verden om at den globale sivilisasjonen nå befinner seg på «et faretruende sted». De viser blant annet til de enorme energimengdene som kreves for å drive det moderne verdenssamfunnet, og som igjen fører til uønskede og svært farlige og skadelige klimaforandringer.

Flere av verdens rikeste personer har kjøpt eiendom i New Zealand nettopp med tanke på å kunne sikre seg selv, sin familie og sine verdier i underjordiske bunkerser som tåler det meste, dersom den globale verdensorden skulle briste.

Les også:FN: Verden kan stå overfor den neste store flyktningkrisen

Video: Jordkloden nærmer seg et vendepunkt