Politiet Québec i Canada beklager etter å ha kastet restene av et utbrent kvinnelik i søpla. De trodde restene var fra en mannekeng.

Politiet i Québec i Canada beklager overfor familien til en avdød kvinne etter at de kastet det utbrente liket i en søppelkonteiner. Politiet skal feilaktig ha trodd at restene etter kvinnen var rester av en utbrent mannekeng. Det skriver Insider.

Hendelsen fant sted 23. juli i år da brannvesenet rykket ut til en skog nær Sherbrooke i den kanadiske provinsen Québec etter melding om at en mannekeng hadde sto i flammer. Da brannmannskapene ankom stedet fant de det de trodde var en utbrent silikonmannekeng.

– Da de ankom stedet sa et vitne at noen hadde satt fyr på en silikonmannekeng, sier politimesteren i Sherbrooke, Danny McConnel, til CBC.

Ble kastet i søpla

Ifølge McConnel skal brannvesenet og politiet ha blitt enige om at «mannekengen» skulle kastes i en søppelkonteiner på politistasjonen. Noen timer senere fikk politiet en telefon fra en mann som meldte partneren sin savnet.

Da politiet sporet den savnede kvinnens mobiltelefon ledet signalene dem til en bil som sto parkert i nærheten av stedet «mannekengbrannen» hadde funnet sted.

– Ut ifra sammenfallet skjønte politibetjenten som tidligere hadde rykket ut til brannen hva som hadde skjedd, sier McConnel.

Politiet hentet deretter restene av liket opp av søppelkonteineren og identifiserte henne som den savnede kvinnen.

– Vi er selvfølgelig lei oss for sitasjonen og familien vil bli informert om alle viktige detaljer gjennom etterforskningen, fastslår McConnel.

Ifølge CTV News skal politiet bruke de neste ukene på å finne ut hva som har skjedd med kvinnen.

Fort gjort å ta feil

Patolog Robert Nicholson ved sykehuset i Granby i Québec sier til CBC at det finnes situasjoner der det ikke er urimelig å tro at et utbrent lik er en utbrent mannekeng.

Siden rundt 60 prosent av menneskekroppen består av vann kan et menneske gå flere kilo ned i vekt hvis vedkommende blir kraftig forbrent.

– En person på 68 kilo kan reduseres til 27 kilo, sier Nicholson

– Det ser ikke ut som et vanlig menneske og det føles ikke som et vanlig menneske.