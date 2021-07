Hviterusslands opposisjonsleder ber USA om nye sanksjoner

NTB

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja ber USAs president Joe Biden og EU om å innføre nye sanksjoner mot regimet til Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland.

Under et besøk i Washington fikk hun «the full treatment» og hadde møter med en rekke ledende personer i politikk og næringsliv. Hun fikk også audiens hos Biden i Det hvite hus.

– Det var en ære å få møte Tikhanovskaja i morges, skrev Biden i en twittermelding i etterkant av møtet. Han uttrykte sin støtte til alle østeuropeiske land som kjemper for demokrati.

Tikhanovskajas budskap til Biden var at strenge økonomiske sanksjoner mot statsselskaper som bringer penger i kassen og holder Lukasjenko flytende, kan føre til hans fall og en fredelig overgang til demokrati.

Kollaps

Opposisjonslederen viser til at Sovjetunionen totalt uventet kollapset på seks dager og sier at det kan skje fort også i Hviterussland.

– Vår jobb er å være forberedt og fullt mobilisert, sier hun til amerikanske medier.

Tirsdag gjennomførte hun rekke møter på høyt nivå i Washington, både personer i Biden-administrasjonen og ledere i Kongressen. Hun ba USA innstendig om «aktive og ikke-symbolske» tiltak som svar på undertrykkelsen av dissidenter i Hviterussland.

Tikhanovskaja var fornøyd med den verbale støtten fra president Biden, og hun kalte den et stort skritt i riktig retning.

– Men vi har fortsatt en lang vei å gå, sa hun.

Ikke konkrete tiltak

I en samtale med AP sier hun at hun har fått Bidens ord på at USA vil stå sammen med Hviterussland i den vanskelige kampen som pågår. Hun fortalte at de ikke snakket om konkrete sanksjoner, men at det var nødvendig å stramme til overfor Lukasjenko-regimet.

Opposisjonslederen, som bor i eksil i Hviterusslands naboland Litauen, sier at det mest effektive mot Lukasjenko er nettopp ytterligere sanksjoner.

– Jeg er sikker på at USA vil gjøre det rette og stå side om side med hviterusserne i denne kampen. Vi får se hva den amerikanske responsen blir, men jeg er sikker på at nye sanksjoner er nært forestående. Amerikanske og europeiske sanksjoner vil påføre regimet enorme skader, sier Tikhanovskaja.

Massedemonstrasjoner

Hviterussland opplevde masseprotester mot Lukasjenko etter presidentvalget i august 2020. Opposisjonen og Vesten omtalte valget som manipulert. Regimet svarte med å sende flere tusen politi- og sikkerhetsstyrker ut i gatene, der de hamret løs på demonstrantene. Over 35.000 ble arrestert.

Ledende opposisjonelle personer er blitt fengslet, blant dem Tikhanovskajas ektemann, eller tvunget til å rømme landet. Uavhengige medier et blitt raidet og stengt, mange av journalistene er pågrepet.

Noen form for fri presse eksiterer ikke lengre i Hviterussland.

Vesten har svart med sanksjoner, og det ble strammet ytterligere til i mai etter at et passasjerfly fra Hellas til Litauen ble tvunget ned i Minsk, der en opposisjonell ble dratt ut og fengslet.

Regjeringen i Vilnius beskylder regimet i Minsk for å sende en strøm av migranter fra Midtøsten og Afrika over grensen til Litauen for å skape kaos.

Penger og makt

Tikhanovskaja sier at Lukasjenko-regimet er bygd på penger og fysisk makt og at opposisjonen forsøker å rive ned den ene av de to pilarene. Økonomisk press mot kameratgjengen rundt Lukasjenko vil føre til splittelse og forhåpentlig alles kamp mot alle.

– Vi lytter til folk på grasrota. Det er ikke godt å si nøyaktig hva som kan utløse nye massedemonstrasjoner og et politisk ras, men utålmodigheten vokser. Folk flest er ikke lojale mot regimet, men frykter for sin egen og familiens sikkerhet, sier opposisjonslederen.

Hun legger til at sanksjoner ikke løser alt og vil ikke bringe demokrati til Hviterussland. Men de vil splitte elitene og kanskje få Lukasjenkos innerste ring av medsammensvorne til å skjønne at presidentens tid er over.