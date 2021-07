Stor smittespredning på greske turistøyer

NTB

Tretten greske øyer i Egeerhavet har blitt markert mørkerøde på smittekartet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Oppgraderingen av smitterisikonivået gjelder blant annet for populære reisemål som Mykonos, Santorini og Rhodos, viser ECDCs kart.

Hellas håpet å kunne lokke turister tilbake etter tapsåret 2020. Trass gode besøkstall i juni, er det usikkert hvordan resten av sesongen blir.

– Vi venter og ser hvordan markedet vil reagere, sier Manolis Markopoulos, styreleder for hotellbransjeorganisasjonen på Rhodos, etter ECDCs kunngjøring.

Smittevernbyrået satte torsdag strengere reiseråd for 41 områder i EU. De mørkerøde områdene indikerer området med svært høyt smittetrykk. Ordningen brukes for å hjelpe EU-landene og Norge i å bestemme hvilke regler for testing og karantene som til enhver tid gjelder.

I forrige uke ble smittesituasjonen for Kreta, den største øya i Hellas, stemplet som mørkerød.