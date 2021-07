Vaksinerte sprer koronaviruset, advarer amerikanske myndigheter

Ny forskning slår fast at også vaksinerte kan spre koronaviruset. Foto: Elias Funez / The Union via AP / NTB

NTB

Vaksinerte kan være like smittsomme som uvaksinerte og kan overføre deltavarianten av covid-19 til andre vaksinerte personer, advarer amerikanske myndigheter.

I et internt skriv advarer det amerikanske folkehelseinstituttet CDC om at deltavarianten ser ut til å forårsake mer alvorlig sykdom og sprer seg like raskt som vannkopper, skriver Washington Post.

Dokumentet påpeker at man må «erkjenne at krigen har endret seg». Det belyser også utfordringen helsemyndighetene har med å overtale folk til å vaksinere seg og følge råd for å unngå smitte, inkludert bruk av munnbind, samtidig som smittetallene stiger i hele USA.

Ny forskning slår fast at også vaksinerte kan spre koronaviruset. CDC viser til upubliserte data og studier som konkluderer med at vaksinerte personer som er smittet med deltavarianten, kan overfører covid-19 like lett som uvaksinerte.

Vaksinerte personer som er smittet med deltavarianten, har svært store mengder virus i nese og svelg, opplyser direktør Rochelle Walensky ved CDC til New York Times.

Forskningen er gjort av folk utenfor folkehelseinstituttet, som nå jobber med å analysere og publisere resultatene. Funnene er ventet offentliggjort fredag, ifølge avisen.

Funnene var likevel alarmerende nok til at CDC tirsdag gikk ut og endret rådene for bruk av munnbind før funnene var offentliggjort.