Tidligere kardinal Theodore McCarrick tiltalt for seksuelt overgrep

Theodore McCarrick ble fratatt kjole og krage og fratatt statusen som kardinal i 2019 etter at Vatikanet fant ham skyldig i minst ett overgrep begått på 1970-tallet. Nå er han tiltalt i en amerikansk domstol. Arkivfoto fra 2006. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

Tidligere kardinal Theodore McCarrick er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på en 16 år gammel gutt i 1974.

Han er den øverste blant de geistlige i den katolske kirken i USA som er tiltalt i overgrepsskandalen der unge elever ved en presteskole ble misbrukt.

Den 91 år gamle tidligere erkebiskopen av Washington DC er tiltalt for tre tilfeller av seksualforbrytelser og overfall av barn over 14 år, kommer det fram av et rettsdokument fra distriktsretten i Massachusetts.

Påtalemyndigheten mener overgrepet skjedde på Wellesley College i Massachusetts da McCarrick deltok i brorens bryllupsfest.

McCarrick ble fratatt kjole og krage og fratatt statusen som kardinal i 2019. I tillegg ble han også fradømt retten til å holde messe og utføre sakramenter. Som erkebiskop ble han dermed den med høyest rangering som er blitt laisert, altså gjort til legmann, av den katolske kirken i moderne tid.

Han har fra før blitt kjent skyldig av Vatikanet for å ha forgrepet seg på minst én tenåringsgutt på 1970-tallet. Han ble også funnet skyldig i seksuell upassende oppførsel med en voksen mann som var elev ved presteseminaret.