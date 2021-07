Farmasi-milliardær: – Covid-19 er blitt endemisk

Indisk farmasi-gründer mener man nå må fokusere på sykehusinnleggelsene og ikke smittetall.

– Mange steder i verden er ting nesten tilbake til det normale, men likevel hører vi stadig om økning i smittetilfellene. Mediene bør starte å skifte fokus fra å rapportere om antall smittede, til å rapportere om antall sykehusinnleggelser. Men mediene drar nytte av dårlige nyheter, sier gründeren av det indiske biofarmasifirmaet Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, til magasinet Fortune India.

– La oss innse det, pandemien er blitt endemisk. Du kan ikke helt unngå tilfeller av smitte, sier hun.

Mazumdar-Shaw mener smitteutbrudd i forbindelse med for eksempel fotballkamper er noe man må forvente. Det man bør ha fokus på er alvorlige tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall, og unngå disse.

Hun viser til at land som Israel så er det en økning av tilfeller selv om 75 prosent av befolkningen er vaksinerte. Det er land hvor vaksinasjonstallet er lavt, som hennes eget India, som bør være forsiktige.

For ordens skyld så var det 18 nye sykehusinnleggelser i forrige uke (uke 29) i Norge, med covid-19 som hovedårsak. På det meste var det 202 i uke 11, og 218 i uke 20 i år 2020. Les mer Lukk

Tester behandling mot covid-19



Kiran Mazumdar-Shaw er utdannet zoolog og har tidligere også drevet med ølbrygging. Hun har vært flere ganger på Forbes liste over verdens 100 mektigste kvinner.

Hennes firma Biocon er et mellomstort biofarmasøytisk selskap i India. Deres produkter er blant annet det immunsuppressive tocilizumab som brukes mot gikt, også her i Norge.

Biocon fokuserer på behandling av sykdommer. Biocon tester nå itolizumab, som vanligvis brukes mot psoriasis, for å hindre såkalt cytokinstorm og akutt lungesviktsykdom (ARDS) hos covid-19-pasienter. Ifølge Business Standard er de nære ved å få dette godkjent i India.

Tidligere ble tocilizumab testet i behandling av immunoverreaksjon mot covid-19, men nådde ikke målene.

Pandemi eller endemi?



Hva som menes med pandemi eller endemi er ikke nøyaktig definert. Ifølge Oxford sin epidemiologiske ordbok så betyr pandemi en epidemi som brer seg over hele verden eller over store områder, som krysser internasjonale grenser og vanligvis rammer en større mengde mennesker. Mens en endemi er en konstant tilstedeværelse av en infeksjon innenfor et geografisk område eller populasjon. Amerkanske CDC opererer også med uttrykket hyperendemi.

WHO er varsomme med å ta i bruk uttrykkene, da de mener de kan misbrukes til å enten skape urimelig frykt, eller uberettiget aksept for at nå er kampen over, noe som kan føre til undøvendig lidelse og død.

FHI: – Kan ikke utryddes



I en FHI-rapport som omhandlet delta-varianten av viruset, skriver FHI at SARS - CoV-2 kan ikke utryddes, verken i Norge eller i verden.

«Det langsiktige perspektivet er at viruset går over i en endemisk fase der vi kan oppleve mindre bølger om vinteren som følge av immunevasjon, sesongeffekt og immunsvekkelse over tid, ikke så ulikt mønsteret ved influensa».

Humant coronavirus OC43 (HCoV-OC43) som kan infisere mennesker og kveg og blant coronavirusene som står for 10-15 prosent av alle forkjølelsestilfellene. Les mer Lukk

ABC Nyheter og Forskning.no skrev allerede i fjor at det finnes fire endemiske coronavirus i omløp, OC43, NL63, 229E og HKU1, i tillegg til rhino- og adenovirus og flere andre.

Når ABC Nyheter nå spør FHI om covid-19 er å ferd med å bli det femte sesongbaserte coronaviruset, svarer forsker Olav Hungnes dette:

– Det er fremdeles for tidlig å si hvordan covid-19 i det lange løp vil finne sin plass i smitteøkologien. Det er godt mulig at det til slutt vil bli som du antyder. Men akkurat nå er covid-19 en pandemisk sykdom som skaper store folkehelseproblemer i områder der man ikke lykkes med å begrense smitten gjennom vaksinasjon eller andre folkehelsetiltak.