Dømt til fengsel for forsøk på å selge nordkoreanske missildeler

En australsk mann er dømt til over tre års fengsel for å ha forsøkt å selge nordkoreanske missildeler. Salg av disse delene kunne satt utallige liv i fare, sier politiinspektør.

Australieren Chan Han Choi (62) ble i 2017 siktet for forsøk på å bidra til å selge nordkoreanske missildeler og andre gjenstander. Dette er i strid med FNs sanksjoner mot diktaturet. Først nå er han dømt til tre og et halvt års fengsel for forholdet, melder Reuters.

– Salg av disse delene kunne satt utallige liv i fare. Alle fra det australske føderale politiet som har vært involvert i etterforskningen bør være stolte av innsatsen sin, sier fungerende politiinspektør i det føderale politiet, Kris Wilson.

Ifølge retten skal Choi ha ønsket å hjelpe Nord-Koreas folk mot det han mener er urettferdige internasjonale sanksjoner. Det skal også ha vært et økonomisk motiv bak handlingene.

Etter å først ha benektet forholdene han var siktet for, erkjente Choi skyld i å ha brutt sanksjonene knyttet til Nord-Korea og våpensalg i februar i år. Han skal også ha forsøkt å eksportere kull fra Nord-Korea til Indonesia.

Choi ble født i Sør-Korea, men flyttet til Australia på 80-tallet. Mannen er utdannet og har jobbet som sivilingeniør.

Som følge av at Choi har sittet i varetekt i flere år, slipper han å sone straffen i fengsel.