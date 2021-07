Tunisias president sparket TV-sjef

NTB

President Kais Saied har gitt sjefen for Tunisias statlige TV-kanal Wataniya sparken.

Det skjer etter at presidenten søndag stengte nasjonalforsamlingen og spraket statsministeren. Tunisia har opplevd opptøyer etter avgjørelsen, som politiske motstandere kaller et kupp.

Mandag opplyste den qatarske kanalen Al Jazeera at politiet tvang kanalens kontor i Tunis til å stenge.

Sparkingen av Wataniyas sjef Lassaad Dahech kom timer etter at en representant fra en journalistorganisasjon og en aktivist ble nektet å komme inn kanalens bygning.

De skal ha fått beskjed om at det ikke var Wataniyas beslutning, men presidenten og forsvarsdepartementet avviser at de instruerte kanalen til å nekte de to adgang.

Onsdag sparket presidenten også en rekke embetsmenn i regjeringen.