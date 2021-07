Enighet i Senatet om Bidens gigantiske infrastrukturpakke

NTB

Republikanere og demokrater i Senatet er blitt enige om de viktigste gjenstående delene av Biden-administrasjonens enorme støttepakke for infrastruktur.

Pakken er på 1.000 milliarder dollar, og den endelige voteringen kan skje onsdag kveld lokal tid.

President Joe Biden ønsker enigheten velkommen og sier det viser at USA kan «utrette store ting» med det som er den største langtidinvesteringen på nærmere et århundre i landet.

– Avtalen signaliserer til verden at vårt demokrati fungerer. Vi vil igjen forvandle USA og sende oss inn i framtiden, heter det i en uttalelse fra presidenten.

Det var republikanernes saksordfører i Senatet, Rob Portman fra Ohio, som onsdag kunngjorde at bitene er falt på pass og at partiet er klar til å gå videre. Pakken trenger 60 av de 100 senatorenes støtte.

Etter en eventuell godkjenning skal begge partier saumfare teksten, og det er ventet at denne delen av godkjenningen kan ta tid. Infrastrukturpakken gjelder blant annet motorveier, broer, vann og avløp, bredbånd og andre offentlige tjenester.

Demokratenes forhandlingsleder, Kyrsten Sinema fra Arizona, opplyste at hun hadde snakket med president Joe Biden og at han var svært oppglødd over at en avtale øyensynlig er klar.

Når denne voteringen er unnagjort, er det en enda mer ambisiøs støttepakke på 3.500 milliarder dollar som det skal forhandles om. Denne pakken har en markant sosial profil og berører nær sagt alle deler av den jevne amerikaners liv.

Republikanerne er sterkt imot denne pakken slik den nå foreligger.