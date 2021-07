Skogbrann truer tyrkisk ferieby

NTB

Redningsmannskaper evakuerte onsdag flere hundre mennesker fra en tyrkisk middelhavsby som er truet av skogbrann.

Tyrkisk fjernsyn viste bilder av mannskaper som dumper en flammehemmede substans fra helikoptre ned på brennende hus og jorder i og rundt kystbyen Manavgat.

Lokale myndigheter sier at fire bydeler er blitt evakuert og at brannen er delvis under kontroll. Rundt 500 mennesker skal være flyttet ut av byen, som er et populært feriested for russere og østeuropeere.

Det foreligger ingen samlet oversikt over antall evakuerte. Fjernsynskanalen NTV melder at 20 hus har brent ned til grunnen i én del av byen. Tykk røyk steg mot himmelen, og brannen var synlig på lang avstand.

Feriebyen ligger rundt 75 kilometer øst for Antalya.

Ordføreren i Antalya, Muhittin Bocek, sier at brannen øyensynlig oppsto på fire steder samtidig og at myndighetene har mistanke om ildspåsettelse.