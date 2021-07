Nye satellittbilder: Kina bygger flere rakettsiloer i ørkenen

Amerikanske forskere mistenker at Kina er i ferd med å oppgradere sitt atomarsenal etter nye avsløringer om betydelige kapasiteter for utskyting.

Det er satellittbilder fra Planet Labs som tyder på at kineserne er i ferd med å bygge enda flere rakettsiloer som trolig har kapasitet til å skyte ut langtrekkende atomvåpen.

Siloene er observert i den kinesiske ørkenen i Xinjiang-regionen i det nordvestlige Kina. Ifølge en ny rapport som mandag ble offentliggjort av Federation of American Scientists (FAS), omfatter den nye missilbasen hele 110 siloer for rakettoppskyting.

– Kina ser ut til å utvide sine kjernefysiske evner, konstaterer forskerne i rapporten.

– Viktigste utvidelsen av det kinesiske atomarsenalet noensinne

I begynnelsen av juli meldte en gruppe forskere fra James Martin Center for Nonproliferation Studies at nye satellitfoto innhentet av Planet Labs Inc hadde oppdaget et stort utskytningsfelt med plass til 120 rakettsiloer i Gansu-provinsen i ørkenen i det nordvestlige Kina. Dette feltet ligger ikke langt fra det nye siloområdet som nå er avslørt.

– Dette er den viktigste utvidelsen av det kinesiske atomarsenalet noensinne, skriver James Martin Center for Nonproliferation Studies i den nye FAS-rapporten, melder CNN.

Har trolig kapasitet til å nå mål i USA

Forskerne viser til at siloene mest sannsynligvis rommer atomvåpen, og at rakettene som er planlagt utstasjonert trolig har kapasitet til å nå mål i USA.

De to nye missilbasene signaliserer tolkes som en potensiell utvidelse av Kinas samlede atomarsenal, selv om landet har forpliktet seg til å legge seg på en linje som tilsvarer en såkalt «minimum avskrekkende strategi.»

CNN har har forsøkt å komme i kontakt med det kinesiske utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet for å kommentere den siste rapporten. Kinesiske medier har tidligere avvist at det bygges nye rakettsiloer, og har i stedet vist til at det foreligger planer om å bygge nye vindparker.

«Mest omfattende silokonstruksjonen siden den kalde krigen»



Ifølge Adam Ni, direktør for det Canberra-baserte China Policy Center, vurderes de nye avsløringene som et tydelig bevis på Kina har intensjoner om å utvide sitt kjernefysiske arsenal, og at det skjer vesentlig raskere enn mange analytikere hadde forventet.

«Det kinesiske missil-siloprogrammet utgjør den mest omfattende silokonstruksjonen siden USA og Sovjetunionen bygde sine silokonstruksjoner for raketter under den kalde krigen,» heter det i rapporten.

Kina vil være i stand til å svare på et atomangrep

Antallet nye kinesiske siloer under bygging overstiger nå antall silobaserte ICBMer som drives av Russland, og utgjør mer enn halvparten av størrelsen på hele den amerikanske ICBM-styrken.

Ifølge Stockholm International Peace Research Institute har Kina omtrent 350 atomstridshoder, sammenlignet med USAs 5.550 og Russlands 6.255 atomstridshoder, skriver CNN.

Kinesiske tjenestemenn har tidligere uttalt at Kina ikke vil bruke atomvåpen med mindre de først blir angrepet, og at Kina vil være i stand til å svare på et atomangrep for å kunne avskrekke fienden.

– Den økende trusselen verden står overfor

Ifølge BBC blir samtalene mellom USAs visestatsminister Wendy Sherman og Russlands viseadministrerende utenriksminister Sergei Ryabkov sett på som et første skritt mot å gjenopplive forhandlingene om å redusere antall atomvåpen, men Men Kina har så langt ikke deltatt i disse forhandlingene.

– Dette er andre gang på to måneder at publikum har oppdaget det vi har sagt hele tiden om den økende trusselen verden står overfor, og hemmeligholdets slør som omgir den, advarer den amerikanske strategiske militærkommandoen.

