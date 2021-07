Tenåringsjente slått i hjel og hengt for å bruke jeans

Neha Paswan (17) ble forrige uke slått i hjel av familiemedlemmer fordi de ikke likte at hun hadde på seg jeans.

Den 17-årige tenåringsjenta hadde blitt slått hardt med pinner av onklene og bestefaren sin etter en krangel om klærne hun hadde tatt på seg, forteller moren til Neha, Shakuntala Devi til BBC Hindi.

Hendelsen skjedde hjemme hos familien i landsbyen Savreji Kharg i Deoria-distriktet i India, en av de minst utviklede regionene i staten.

Det skriver BBC News.

Hengende fra en bro

Etter at Neha hadde gjennomført en daglig religiøs faste, tok hun på seg et par jeans og en topp for å utføre ritualene sine. Da uttrykte besteforeldrene sterk misnøye over antrekket hennes, men da svarte hun at jeans var laget for å bli brukt, og at hun ville bruke dem, forteller moren til Neha.

Det førte til at kranglingen eskalerte, hvor Neha ble utsatt for grov vold og slått bevisstløs av flere familiemedlemmer. Mannlige slektninger skal ha ringt en sjåfør for å få fraktet henne til sykehus.

Moren fikk ikke følge med datteren og ba slektningene om å lete etter henne, men ingen fant henne.

Neste morgen fant moren Nehas kropp hengende fra en bro over en elv.

20 kvinner drept daglig

Ti personer blir etterforsket for drap og ødeleggelse av bevis, inkludert tenåringens besteforeldre, onkler, tanter, fettere og sjåføren som visstnok fraktet henne til sykehus. Fire av dem er arrestert, opplyser politibetjent Shriyash Tripathi.

De tiltalte har ennå ikke kommet med noen offentlig uttalelse.

Lignende hendelser hvor jenter og unge kvinner blir rammet av brutale angrep av familiemedlemmer, er et stort problem i India. Det har nylig skapt overskrifter i landet og satt søkelyset på hvor utrygge jenter og kvinner er i sine egne hjem. I gjennomsnitt blir 20 kvinner drept hver dag, skriver BBC News.