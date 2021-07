Filleristet baby i 1984 – nå er hun tiltalt for overlagt drap

Terry McKirchy (t.h) er tiltalt for overlagt drap etter at hun filleristet da fem måneder gamle Benjamin Keith Dowling (tv). Filleristingen fant sted i 1984. Foto: NTB / AP

Florida-kvinnen Terry McKirchy er tiltalt for overlagt drap etter at en mann hun ristet som baby døde 35 år gammel.

Den amerikanske kvinnen Terry McKirchy (59) er tiltalt for overlagt drap etter at Benjamin Keith Dowling (35) døde av skader han ble påført av kvinnen som baby. Det skriver amerikanske Local10.com.

Dowling døde i september 2019. Etter å ha gjennomført obduksjon fant patologer ut at dødsårsaken var direkte følgevirkninger av hodeskader han ble påført i 1984. På grunn av skadene levde Dowling et redusert liv frem til sin død.

– Fakta snakker for seg selv, og saken ble presentert for en jury som avgjorde at dette er drap, sier statsadvokat Harold F. Pryor.

Ble utsatt for filleristing



Dowling ble født frisk, men etter McKirchy hadde sittet barnevakt for han da han var fem måneder gammel ble han ifølge påtalemyndigheten utsatt for vold kjent som filleristing, noe som resulterte i at Dowling ble hjerneskadet.

– Jeg vet at jeg ikke gjorde det. Samvittigheten min er ren, men jeg klarer ikke mer, fortalte McKirchy avisen The Miami Herald i 1985 da hun erkjente skyld for å få redusert straffen for filleristingen.

Sun-Sentinel skrev at McKirchy hevdet at hun var uskyldig og at skadene ble til som følge av at Dowling hadde falt fra en sofa.

McKirchy var gravid da dommen falt. Hun ble dømt for forsøk på overlagt drap og vold mot et barn. En dommer lot henne sone straffen i helgene.

Fikk livet ødelagt

Som følge av volden måtte Dowling leve et liv preget av alvorlige funksjonshemninger. Han måtte blant annet bli matet gjennom et rør helt fra skadene oppsto til han døde i en alder av 35 i 2019.

– Vi verner om tiden vi fikk og minnene vi har av Benjamin, og vi fortsetter å støtte ham gjennom vår tro på at det skal utøves rettferdighet, sier Dowlings familie i en uttalelse, ifølge Local10.com.

McKirchy ble arrestert av den føderale politietaten U.S. Marshals i delstaten Texas tidligere i sommer.

Hvis McKirchy blir funnet skyldig for overlagt drap på Dowling kan hun risikere livstid i fengsel.