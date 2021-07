18 personer døde i påkjørsel da de sov under en buss i India

NTB

En gruppe arbeidere la seg til å sove under en buss da den brøt sammen i India. 18 mistet livet da en lastebil smalt inn i bussen.

Hendelsen skjedde natt til onsdag i Barabanki i delstaten Uttar Pradesh.

– Kollisjonen var så ille at 16 personer omkom umiddelbart, mens to andre døde på sykehus av skadene de pådro seg, sier en talsperson for politiet.

Over 110.000 personer omkommer i trafikken i India hvert år, hvor uforsvarlig kjøring, dårlige veier og kjøretøy får skylden for flesteparten av ulykkene.