Fant tungmetaller i kroppene til nesten alle franskmenn

Fransk studie viser spor av tungmetaller hos 96 prosent av franskmenn som ble testet. Sjømat, økologisk mat og røyking pekes på som viktige årsaker.

Studien har blitt mye omtalt i flere franske medier i juli. «Arsenikk, kadmium, krom, kobber, kvikksølv og nikkel. En imponerende mengde tungmetaller, med flere skadelige virkninger på folkehelsa, er til stede i kroppen hos hele den franske befolkningen», skrev Le Monde.

Undersøkelsen er gjort av det franske folkehelseinstituttet, Santé publique France. Det ble tatt prøver av urin, blod og hår over en toårsperiode av 3.607 franskmenn, 1104 barn og 2503 voksne i alderen 6 til 74. Det ble påvist tungmetaller hos minst 96 prosent av personene.

Sjømat, økologisk landbruk og røyking



– Når det gjelder bly, så er resultatene gledelige, nivåene har falt drastisk de siste ti årene. På den andre siden, når det gjelder arsenikk, kadmium og krom, er det en heller urovekkende økning, sier Clémence Fillol, sjefen for overvåkingsprogrammet ved instituttet, til franske National Geographic.

– Inntaket av mat fra økologisk landbruk øker kobbererinntaket fordi den brukes mye mer i den typen landbruk, sier hun.

Kobber er tillatt i plantevernmidler i økologisk landbruk gjennom en EU-forordning. Den har ikke vært tillatt i Norge, men i 2017 ble forordningen implementert i Norge også.

I tillegg sier hun at røyking, passiv røyking, og medisinske implantater også øker kobbeernivået i kroppen.

Over anbefalte nivåer i halvparten av tilfellene



Det franske instituttet anser funnene av arsenikk, kadmium og krom til å hovedsakelig å komme fra sjømat. Kadmium finnes også i jorda. Årtier med industriell aktivitet pekes ut, sammen med naturlig erosjon av bergarter i dyrkeområder.

Santé publique France advarer at tungmetallene kan være årsaken til kroniske sykdommer, spesielt de som rammer knokler, nyrer, hjerte- og karsystemet og årsaken nevrologiske sykdommer, samt immunsykdommer og er til en viss grad forbundet med kreft.

Så klart kommer alt an på nivået i kroppen. Instituttets undersøkelse viser at nivåer for arsenikk, kvikksølv, bly og kadmium var høyere enn anbefalte sikre nivåer hos nesten halvparten av befolkningen. De anbefalte nivåene er satt av det franske mattilsynet ANSES.