Søsteren avviser at Paris Hilton (40) venter tvillinger

Den amerikanske modellen og skuespilleren skal ha blitt gravid ved hjelp av assistert befruktning. Men søsteren avviser imidlertid graviditetsryktene.

Det er underholdningsnettstedet Page 6 som melder at den verdensberømte 40-åringen venter sitt første barn. De skriver at Hilton er gravid med tvillinger.

Assistert befruktning skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon. Mange ufrivillig barnløse er blitt foreldre ved hjelp av denne metoden.

Sammen med ektemannen Carter Reum (40) venter hun ifølge nettstedet nå tvillinger. Nyheten omtales også av Calgary Herald, Metro.uk og Nylon.com.

Paret forlovet seg i februar etter å ha vært kjærester i om lag ett år.

Arving til Hilton-formuen

De har tidligere fortalt at de ville forsøke assistert befrukting. Hun skal ha forsøkt IVF-behandling siden årsskiftet i et forsøk på å bli gravid.

– Jeg har gjennomgått IVF, så jeg kan velge om jeg skulle villle ha tvillinger. Det var faktiskt Kim Kardashian som fortalte om det til meg, forteller Hilton i podcasten « The trend reporter with Mara».

Paris Hilton er datter av Richard Hilton og Kathy Hilton, og er en av arvingene til Hilton-formuen.

Hun vokste opp på Manhattan i New York.

Søster avviser avisomtale: – Det er ikke sant



Paris Hiltons søster Nicky sier imidlertid at nyheten om søsterens graviditet ikke medfører riktighet, skriver The Insider.

Kort tid etter at nyheten kom på sosiale medier, tvitret Ben Widdicombe, sjefredaktør for Avenue Magazine, at Hiltons søster Nicky skal ha uttalt at «det er ikke sant» da han ble spurt om Page Sixs rapport om at Hilton ventet tvillinger.

Hverken Paris Hilton eller hennes ektemann Carter Reum har kommentert oppslaget.

Paris Hilton har tidligere vært forlovet tre ganger.