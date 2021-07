Piers Morgan får kritikk – igjen

Den britiske journalisten og TV-personligheten Piers Morgan latterliggjøres etter at han på Twitter hevdet at sølv- og bronsemedaljer i OL ikke er verdt å feire.

Kritikken lot seg ikke vente på etter at den britiske journalisten og TV-personligheten Piers Morgan (56) mandag publiserte et innlegg på Twitter der han ga uttrykk for at det ikke er verdt å feire sølv- og bronsemedaljer utøvere tar i OL. Det skriver Insider.

På Twitter skriver Morgan, «Jeg mener ikke at sølv- og bronsemedaljer er skammelig, men ingen ekte mester hadde noensinne vært komfortabel med å ha det i troféskapet sitt».

Som følge av uttalelsen blir Morgan latterliggjort av flere tidligere olympiske utøvere. Morgan, som aldri har konkurrert i noe som helst idrett på profesjonelt nivå, publiserte tweeten i forbindelse med en Twitter-debatt om sommer-OL i Tokyo burde ha funnet sted.

Blant de olympiske utøverne som svarer på Morgans uttalelse er den kanadiske skøyteløperen Meagan Duhamel, som har tatt både gull, sølv og bronse i tidligere OL. Hun skriver at hun er komfortabel med bronsemedaljen sin og at «det å vinne betyr ulikt for ulike mennesker».

Blant Morgans kritikere finner man også de britiske friidrettsutøveren Kelly Sotherton og Andy Turner som henholdsvis har tatt tre og én bronsemedaljer i OL tidligere.

Morgan responderte til Sothertons uttalelse med kalle henne «serial bronzer», eller «serie-bronsevinner» på norsk.

Den tidligere bokseren, iren Paddy Barnes, tilbyr seg selv til «slåss» mot Morgan for bronsemedaljene han tok i OL i Beijing i 2008 og London i 2012, ifølge Insider.