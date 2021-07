20 års fengsel for tidligere OL-medaljevinner i padling

Nathan Baggaley (til h.) sammen med sin norske konkurrent Eirik Verås Larsen i Aten-OL i 2004. Nå er australieren dømt til over 20 års fengsel for narkotikasmugling. Foto: Tor Richardsen, NTB Les mer Lukk

NTB

Nathan Baggaley, som vant to OL-sølv i padling og var blant Eirik Verås Larsens tøffeste rivaler, er dømt til over 20 års fengsel for narkotikasmugling.